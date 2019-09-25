В Рязани с концертом выступит Сергей Трофимов

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-25T13:47:15+03:00

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Во вторник, 8 октября, в рязанской филармонии выступит Сергей Трофимов.

Поэт, певец и композитор, Заслуженный артист России, обладатель премии «Шансон года» и целой коллекции «Золотых граммофонов» получил их за песни, ставшие неотъемлемой частью нашего музыкального пространства. Его произведения звучат в подъездах и во дворах, в маленьких клубах и дворцах культуры, они понятны всем без исключения – что подтверждает огромная, разная по возрасту и статусу аудитория Трофима, способного достучаться до любого сердца.

– Каких-то резких бросков из стороны в сторону не было. Хоровая капелла при «гнесинке», затем Московский «кулек» и, Московская же «конса» по теории композиции и, совершенно логичный переход от этой самой теории к практике, – говорится в сообщении организаторов. – Первые сольные выступления, после ресторанов и прочих мест общественного питания, начались в 1991 году. Причем, материала накопилось столько, что его с лихвой хватило и на себя, и на Светлану Владимирскую с Каролиной, и на Александра Иванова, записавшего «Грешной души печаль». Не альбом — шедевр по всем показателям. Казалось бы – запиши сам. И пользуйся. Славой, любовью, популярностью. Так нет же – делится, отдает, дарит, считая, что его хватит на всех. Так оно, наверное, и есть. Два десятка альбомов за два десятка лет говорят о том, что творческий запас прочности у Трофима неисчерпаем. А значит услышим и «Жабу», и «Прогноз погоды», и «Казачью кошерную» из крайнего альбома «Посередине» 2017-го, ну и о хитах, естественно, не забудем. Как без них? Без «Снегирей», без «Ветра в голове» и «В такую тьму»? Услышим все. И новое, и лучшее и то, что, возможно, лишь только грезится. Трофим не жадный. Поделится всем!!!

Начало концерта в Рязани в 19.00. Подробности и билеты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU