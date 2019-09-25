Проект для новой школы в Кальном обойдется Рязани в 5 миллионов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-25T13:28:09+03:00

Район активно застраивается, причем высотками. Так что новая школа в Кальном крайне необходима. Фото: Архив "КП".

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24 сентября состоялось заседание комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы, на котором народные избранники, в частности, рассмотрели изменения в бюджет облцентра на этот год.

Расходы казны растут. Так, только на реконструкцию детсадов выделили больше 130 миллионов. Еще 50 пойдет на ремонт образовательных учреждений.

Что касается строительства новых, то на проектно-изыскательские работы для возведения школы в Кальном, рассчитанной на 1100 учеников, выделяют 5 миллионов рублей. На эти и целый ряд других трат, администрация взяла кредит – почти 150 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU