Рязанские священники повышают свою квалификацию

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-25T12:42:26+03:00

И это не просто посиделки - занятия завершатся экзаменом, который запланирован на 14 ноября

Изменить размер текста: A A

В Рязанской духовной семинарии проходят очередные курсы повышения квалификации священнослужителей. Об этом сообщила епархиальная пресс-служба.

Обучение рассчитано на два месяца и завершится в середине ноября. Священники Рязанской епархии получают возможность освежить и пополнить знания, полученные за годы обучения в духовной школе. С помощью семинарских преподавателей они знакомятся с новыми документами, регламентирующими деятельность Русской Церкви, а также обсуждают особенности церковной жизни в реалиях нынешнего времени.

Занятия завершатся экзаменом, который запланирован на 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU