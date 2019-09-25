2019-09-25T12:42:26+03:00
Общество

Рязанские священники повышают свою квалификацию

И это не просто посиделки - занятия завершатся экзаменом, который запланирован на 14 ноября
Иван АНТОНОВ
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Орешек знаний тверд. Фото: сайт Рязанской епархии.Орешек знаний тверд. Фото: сайт Рязанской епархии.
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В Рязанской духовной семинарии проходят очередные курсы повышения квалификации священнослужителей. Об этом сообщила епархиальная пресс-служба.

Обучение рассчитано на два месяца и завершится в середине ноября. Священники Рязанской епархии получают возможность освежить и пополнить знания, полученные за годы обучения в духовной школе. С помощью семинарских преподавателей они знакомятся с новыми документами, регламентирующими деятельность Русской Церкви, а также обсуждают особенности церковной жизни в реалиях нынешнего времени.

Занятия завершатся экзаменом, который запланирован на 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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