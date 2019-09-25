Рязанские священники повышают свою квалификацию
В Рязанской духовной семинарии проходят очередные курсы повышения квалификации священнослужителей. Об этом сообщила епархиальная пресс-служба.
Обучение рассчитано на два месяца и завершится в середине ноября. Священники Рязанской епархии получают возможность освежить и пополнить знания, полученные за годы обучения в духовной школе. С помощью семинарских преподавателей они знакомятся с новыми документами, регламентирующими деятельность Русской Церкви, а также обсуждают особенности церковной жизни в реалиях нынешнего времени.
Занятия завершатся экзаменом, который запланирован на 14 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU