2019-09-25T12:10:49+03:00
Происшествия

Пьяный рязанец ограбил супермаркет

При этом он, размахивая пистолетом, унес с собой сущую мелочь
Антоний ВОХЕЧ
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Полиция не дала полакомиться деликатесами. Фото: архив "КП-Рязань".Полиция не дала полакомиться деликатесами. Фото: архив "КП-Рязань".
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В полицию поздно вечером обратился работник супермаркета в Московском районе. Он сообщил, что в торговый зал ворвался мужчина, и, размахивая предметом, похожим на пистолет совершил ограбление. Он похитил… две банки красной икры и бутылку пива.

Первое, что сделали оперативники, приехавшие на место, посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они увидели, что уже знакомый им 28-летний мужчина поспешно покидает территорию. Опергруппа отправилась к нему и застала его доедающим деликатесы.

Отпираться было бесполезно – мужчина сознался, что в состоянии сильного опьянения, а пил он с самого утра, прихватив сигнальный пистолет, отправился «догнаться». Теперь в трезвом состоянии, но уже за решеткой, он сможет пребывать до 10 лет. Пресс-служба регионального УМВД сообщает, что на грабителя завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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