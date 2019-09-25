В поисках дома. Под Рязанью две женщины выбросили коробку с дюжиной котят

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-25T11:43:28+03:00

Этим малышам повезло больше, чем братьям по несчастью - год назад подброшенных котят никто не приютил, и они погибли.

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На территории базы стройматериалов в деревне Секиотово, что под Рязанью, по соседству с местной администрацией бросили умирать 12 котят. Известно, что коробку с пушистиками привезли и оставили там две «прилично одетые женщины на хорошей машине».

К счастью, о котятах работник базы рассказал приехавшей на дачу и зашедшей купить банку краски рязанской пенсионерке Татьяне. Уже на следующий день она вместе с дочерью забрала их к себе домой. Приютить найденышей помогла соседка Оксана.

- Котята разного возраста, собрали как минимум от 3-4 кошек. Один – совсем маленький. Глаза открылись, но кормить приходится из шприца. Остальные побольше, - рассказывает дочь Татьяны Любовь.

Первую ночь котята все-таки провели на базе. Там сторож сделал для них домик из пенопласта и отгонял бродячих собак. Сам он вспоминает, что год назад была похожая история – кто-то так же подбросил малышей, но тогда все они погибли.

Теперь спасенным крохам ищут новый дом. Приветствуется и помощь кормами, пеленками, лекарствами. Телефоны для связи: 8(951)1018508 (Любовь), 8(910)6428189 (Оксана).

ИСТОЧНИК KP.RU