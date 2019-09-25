2019-09-25T10:18:24+03:00
Происшествия

Рязанец пытался оригинально найти потерянный мобильник

Но для этого избрал нетрадиционный способ – заявил в полицию, что его обокрали
Антоний ВОХЕЧ
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С полицией не шутят. Фото: архив "КП-Рязань".С полицией не шутят. Фото: архив "КП-Рязань".
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В полицию обратился 35-летний рязанец с заявлением о том, что у него накануне вечером на одной из улиц областного центра отобрали мобильный телефон. Стражи правопорядка подробно побеседовали с «пострадавшим» и выяснили, что он эту криминальную историю выдумал.

На самом деле молодой мужчина накануне вечером активно кутил, что смогли впоследствии подтвердить его собутыльники. И никак не мог оказаться в указанное время в том месте¸ которое указал. Житель Рязани признался, что хотел с помощью полицейских отыскать потерянный телефон и «в шутку» написал заявление.

Эта шутка теперь ему выльется в неприятности – пресс-служба регионального УМВД уточняет¸ что в отношении заявителя за ложный донос возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, либо – принудительные работы на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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