2019-09-25T09:39:20+03:00
Общество

РНПК объявляет творческий конкурс для художников, архитекторов и дизайнеров

Победителя ждет премия в 50 000 рублей
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АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» объявляет открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект пространственного оформления объектов и территории предприятия.

Цель конкурса – выбор лучшего эскизного проекта на объект: парковая зона около заводоуправления с установкой малых архитектурных форм (доски/досок почета).

Принять участие в конкурсе приглашаются профессиональные художники, архитекторы, дизайнеры, студенты и учащиеся профильных учебных заведений под руководством преподавателя. Каждый участник конкурса может подать неограниченное количество вариантов эскизных проектных предложений по объекту.

По итогам подведения результатов конкурса победителю выплачивается призовая денежная премия в размере 50 000 рублей. Члены комиссии общим решением могут отдельно поощрить наиболее понравившиеся объекты ценными призами.

Срок проведения конкурса – с 1 октября по 31 декабря текущего года, прием работ – до 17 ноября.

Представленные работы будут размещаться на портале РНПК, где состоится открытое голосование.

По всем возникающим вопросам и для получения дополнительной информации по конкурсу обращаться в Управление поддержки бизнеса АО «РНПК»: 390011 г. Рязань, район Южный промузел. д.8 к Медведеву Артему Витальевичу, каб. 112, тел. +7-4912-93-34-23, электронная почта avmedvedev@rnpk.rosneft.ru.

И к Фомину Евгению Николаевичу, каб. 116, тел: +7-4912-93-33-59, электронная почта enfomin@rnpk.rosneft.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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