В страшном ДТП в Касимовском районе пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-25T08:43:20+03:00

Всего в аварии травмы получили шесть человек, четверо - госпитализированы

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Вечером 24 сентября в Касимовском районе на трассе Ряжск — Касимов произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает УГИБДД России по Рязанской области.

По данным полиции, столкнулись «Жигули» 15-й модели и Toyota Land Cruiser.

В результате аварии, шесть человек, находившихся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы. Четверо из них, в том числе трое детей в возрасте 3, 9 и 15 лет, доставлены в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU