В страшном ДТП в Касимовском районе пострадали трое детей
Вечером 24 сентября в Касимовском районе на трассе Ряжск — Касимов произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает УГИБДД России по Рязанской области.
По данным полиции, столкнулись «Жигули» 15-й модели и Toyota Land Cruiser.
В результате аварии, шесть человек, находившихся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы. Четверо из них, в том числе трое детей в возрасте 3, 9 и 15 лет, доставлены в больницу.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU