2019-09-25T08:43:20+03:00
Происшествия

В страшном ДТП в Касимовском районе пострадали трое детей

Всего в аварии травмы получили шесть человек, четверо - госпитализированы
Поделиться:
Фото: Автоклуб города Касимов.Фото: Автоклуб города Касимов.
Изменить размер текста:

Вечером 24 сентября в Касимовском районе на трассе Ряжск — Касимов произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщает УГИБДД России по Рязанской области.

По данным полиции, столкнулись «Жигули» 15-й модели и Toyota Land Cruiser.

В результате аварии, шесть человек, находившихся в салоне отечественного автомобиля, получили травмы. Четверо из них, в том числе трое детей в возрасте 3, 9 и 15 лет, доставлены в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Почти год идет следствие по делу водителя Nissan Navara, который устроил смертельное ДТП

В результате аварии погибла 20-летняя рязанка. Водитель на свободе и... за рулем (читать подробнее).

На улице Ленина иномарка снесла ограждение

ДТП произошло прямо у здания Рязанской областной Думы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный рязанец ограбил супермаркет
Рязанцы сделали фото огромной очереди в детской поликлинике
В поисках дома. Под Рязанью две женщины выбросили коробку с дюжиной котят
Стали известны подробности ДТП с переполненными «Жигулями» и 7 пострадавшими
Рязанец пытался оригинально найти потерянный мобильник
РНПК объявляет творческий конкурс для художников, архитекторов и дизайнеров
В Рязани выходили тройняшек, родившихся раньше срока
Врачи спасли 40-летнего рязанца, сделав ему уникальную операцию на селезенке
Найденные в Касимове кости принадлежат, скорее всего, жертве застолья
Еще в двух районах Рязанской области отключат газ
В среду холодную воду отключат на трех улицах Рязани
Депутат Рязгордумы сложил полномочия ради должности в Касимове
Тело пропавшего рязанца обнаружили на соседнем приусадебном участке
Один килограмм выращенной разанцем капусты оценили в 2 тысячи рублей
В Рязани осудят владельца ружья, из которого ребенок застрелил одноклассника
В рязанском ТЮЗе сработала пожарная тревога
«Ростелеком» и ПФР объявляют набор на новые курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в Рязани
Рязанец взломал крышу чужого гаража
Рязанские чиновники будут искать место под памятник генералу Слюсарю
Рязанка по ошибке полгода переводила деньги чужому человеку
Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон
В Рязани будут судить 45-летнюю проститутку
На первую встречу-отчет с рязанцами придут пять «больших» чиновников
В Рязанской области произошел пожар на элеваторе
В Рязани раньше обычного срока начали накрывать фонтаны
Губернатор вызвал главу Ряжского района на «убитую» дорогу райцентра
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение