Найденные в Касимове кости принадлежат, скорее всего, жертве застолья

СЕГОДНЯ 19:57 2019-09-24T20:41:05+03:00

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Жители Касимова уже несколько дней гадают, чьи кости обнаружили на улице Дзержинского при углублении фундамента частного дома. Останки подняли с глубины примерно одного метра. Человека похоронили без гроба, в полусидячей позе…

- Когда-то у стоявшего на этом участке старого дома был хозяин, - рассказывает местный краевед Анатолий Смирнов, – затем хозяин уехал. Дом пустовал и был облюбован людьми без определенного места жительства и прочими маргинальными элементами. Часто здесь злоупотребляли спиртным. Возможно, во время одной из попоек этот человек и умер или был убит. Тело отнесли в сад, прикопали…

Волею судьбы именно в саду новые хозяева участка решили строить коттедж. Также стоит рассматривать версию, что перед нами останки не просто бывшего пьяницы, а жертвы криминальной войны. Раз место было заброшенным, здесь могли происходить и криминальные разборки.

- В девяностые в Касимове шла настоящая криминальная война, - говорит историк и краевед Александр Барашин. – Людей убивали, люди исчезали бесследно. У нашего директора школы так вот сын пропал… Кстати, для Касимовского района скелеты в подвале не в диковинку. Помню, в Курмане еще в девяностые неподалеку от старого кладбища люди построили дом, а потом в подвале у себя откопали останки самоубийцы. Их же на самом кладбище не хоронили - вот и зарыли рядом с кладбищем.

Напомним, что Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по факту обнаружения костей доследственную проверку. Останки направлены на судмедэкспертизу, которая позволит более точно установить время гибели человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU