В среду холодную воду отключат на трех улицах Рязани

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-24T17:27:21+03:00

ХВС не будет до 17.00

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В среду, 25 сентября, на трех улицах Рязани будут отключения воды, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Это вызвано ремонтом на водопроводе, уточнили в «Водоканале»

С 9.00 до 17.00 холодное водоснабжение отключат по адресам:

– улица Октябрьская, д. 44/15, д. 47, д. 48/16, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56а (школа №48), д. 58 и д. 60;

– улица Бронная, д. 12 и д. 14;

– улица Энгельса, д. 53.

Напомним, что номер телефона диспетчерской службы «Водоканала» 41-06-25. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU