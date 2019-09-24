2019-09-24T17:27:21+03:00
Недвижимость

В среду холодную воду отключат на трех улицах Рязани

ХВС не будет до 17.00
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В среду, 25 сентября, на трех улицах Рязани будут отключения воды, сообщает пресс-служба администрации областного центра. Это вызвано ремонтом на водопроводе, уточнили в «Водоканале»

С 9.00 до 17.00 холодное водоснабжение отключат по адресам:

– улица Октябрьская, д. 44/15, д. 47, д. 48/16, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 56а (школа №48), д. 58 и д. 60;

– улица Бронная, д. 12 и д. 14;

– улица Энгельса, д. 53.

Напомним, что номер телефона диспетчерской службы «Водоканала» 41-06-25. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще в двух районах Рязанской области отключат газ
Депутат Рязгордумы сложил полномочия ради должности в Касимове
Тело пропавшего рязанца обнаружили на соседнем приусадебном участке
Один килограмм выращенной разанцем капусты оценили в 2 тысячи рублей
В Рязани осудят владельца ружья, из которого ребенок застрелил одноклассника
В рязанском ТЮЗе сработала пожарная тревога
«Ростелеком» и ПФР объявляют набор на новые курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в Рязани
Рязанец взломал крышу чужого гаража
Рязанские чиновники будут искать место под памятник генералу Слюсарю
Рязанка по ошибке полгода переводила деньги чужому человеку
Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон
В Рязани будут судить 45-летнюю проститутку
На первую встречу-отчет с рязанцами придут пять «больших» чиновников
В Рязанской области произошел пожар на элеваторе
В Рязани раньше обычного срока начали накрывать фонтаны
Губернатор вызвал главу Ряжского района на «убитую» дорогу райцентра
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение