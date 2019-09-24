Депутат Рязгордумы сложил полномочия ради должности в Касимове

СЕГОДНЯ 16:59 2019-09-24T16:59:01+03:00

Дмитрий Фомин стал заместителем главы местной администрации по капстроительству и ЖКХ

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В Рязанской городской Думе прекратят полномочия депутата Дмитрия Фомина. Вопрос вынесли на профильный комитет и рассмотрят на ближайшем заседании законодательного органа власти.

Член фракции «Единая Россия» написал заявление по собственному желанию еще 12 сентября. От мандата Фомин отказался ради должности в Касимове, где уже стал заместителем главы администрации Игоря Авдеева по капитальному строительству и ЖКХ.

Фомин избирался в гордуму в 2018 году по округу №14. Из информации rgdrzn.ru следует, что с 2012 года он является генеральным директором рязанского ООО «Сафьян».

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ИСТОЧНИК KP.RU