2019-09-24T16:13:45+03:00
Происшествия

В рязанском ТЮЗе сработала пожарная тревога

Но спектакль для юных зрителей не отменили
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Дети не понимали, почему их не пускают в театр. Фото: сайт ГТРК "Ока".Дети не понимали, почему их не пускают в театр. Фото: сайт ГТРК "Ока".
Изменить размер текста:

Сигнал о пожаре в рязанском ТЮЗе поступил на пульт дежурного Главного управления МЧС по Рязанской области. В помещении театра сработала система противопожарной защиты. Так тревожно начали свой репортаж журналисты ГТРК «Ока».

Специалисты противопожарной охраны тут же выехали на место для проверки. Из-за этого начало детского спектакля, пришлось немного задержать. Скоро выяснилось - вызов ложный. Детей впустили в здание, затем они окунулись в мир сказки.

Сотрудники МЧС говорят о том, что подобные сигналы поступают довольно часто. Без внимания они не остаются – реагируют пожарные моментально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду холодную воду отключат на трех улицах Рязани
Депутат Рязгордумы сложил полномочия ради должности в Касимове
Тело пропавшего рязанца обнаружили на соседнем приусадебном участке
Один килограмм выращенной разанцем капусты оценили в 2 тысячи рублей
В Рязани осудят владельца ружья, из которого ребенок застрелил одноклассника
«Ростелеком» и ПФР объявляют набор на новые курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в Рязани
Рязанец взломал крышу чужого гаража
Рязанские чиновники будут искать место под памятник генералу Слюсарю
Рязанка по ошибке полгода переводила деньги чужому человеку
Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон
В Рязани будут судить 45-летнюю проститутку
На первую встречу-отчет с рязанцами придут пять «больших» чиновников
В Рязанской области произошел пожар на элеваторе
В Рязани раньше обычного срока начали накрывать фонтаны
Губернатор вызвал главу Ряжского района на «убитую» дорогу райцентра
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение