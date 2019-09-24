В рязанском ТЮЗе сработала пожарная тревога
Сигнал о пожаре в рязанском ТЮЗе поступил на пульт дежурного Главного управления МЧС по Рязанской области. В помещении театра сработала система противопожарной защиты. Так тревожно начали свой репортаж журналисты ГТРК «Ока».
Специалисты противопожарной охраны тут же выехали на место для проверки. Из-за этого начало детского спектакля, пришлось немного задержать. Скоро выяснилось - вызов ложный. Детей впустили в здание, затем они окунулись в мир сказки.
Сотрудники МЧС говорят о том, что подобные сигналы поступают довольно часто. Без внимания они не остаются – реагируют пожарные моментально.
ИСТОЧНИК KP.RU