В рязанском ТЮЗе сработала пожарная тревога

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-24T16:13:45+03:00

Дети не понимали, почему их не пускают в театр. Фото: сайт ГТРК "Ока".

Но спектакль для юных зрителей не отменили

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Сигнал о пожаре в рязанском ТЮЗе поступил на пульт дежурного Главного управления МЧС по Рязанской области. В помещении театра сработала система противопожарной защиты. Так тревожно начали свой репортаж журналисты ГТРК «Ока».

Специалисты противопожарной охраны тут же выехали на место для проверки. Из-за этого начало детского спектакля, пришлось немного задержать. Скоро выяснилось - вызов ложный. Детей впустили в здание, затем они окунулись в мир сказки.

Сотрудники МЧС говорят о том, что подобные сигналы поступают довольно часто. Без внимания они не остаются – реагируют пожарные моментально.

ИСТОЧНИК KP.RU