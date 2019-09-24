«Ростелеком» и ПФР объявляют набор на новые курсы компьютерной грамотности для пенсионеров в Рязани

СЕГОДНЯ 16:13 2019-09-24T16:13:29+03:00

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«Ростелеком» Пенсионный Фонд России объявляют старт набора на курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и граждан старшего поколения в Рязани. С 2014 года при поддержке общественной организации «Союз пенсионеров» в регионе более восьми тысяч человек прошли обучение по владению персональным компьютером и интернетом: от основ управления компьютерной «мышки» до использования поисковых систем и общения в социальных сетях. Курсы подготовлены по учебному пособию «Азбука Интернета», которое разработал национальный цифровой провайдер совместно с ПФР.

— Многие люди старшего поколения ведут активный образ жизни. Им интересно познавать новое. «Ростелеком» помогает открыть неизведанный для них мир современных технологий. «Азбука Интернета» – один из важнейших социальных проектов нашей компании и Пенсионного Фонда России, — отметил директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. — Мы уверены, что с помощью учебной программы пожилые люди найдут новые возможности для общения и решения повседневных задач.

Навык владения компьютером позволяет обучившимся принимать участие в областных и федеральных творческих конкурсах. Например, во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету». Чтобы принять участие, необходимо отправить заявку на сайт, приложив эссе и две фотографии с изображением автора работ. «Спасибо Интернету 2019» предлагает следующие номинации: «Портал https://www.gosuslugi.ru/ – мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Интернет – предприниматель, интернет – работодатель».

Заявки принимаются до 14 октября. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2019 года: победителей определит Конкурсная комиссия.

Пенсионеры Рязанской области ежегодно участвуют в региональном компьютерном многоборье при поддержке ПФР, «Союза пенсионеров» и министерства социальной защиты населения Рязанской области. Победители отправляются на Всероссийский чемпионат по компьютерной грамотности, организованный «Союзом пенсионеров России». В 2019 году проведение итоговых соревнований запланировано в Новосибирске. Главное условие – достижение участниками пенсионного возраста.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU