2019-09-24T15:34:47+03:00
Происшествия

Рязанец взломал крышу чужого гаража

Кровля была крепкой, но это его не остановило
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Из гаражного бокса 27-летнего жителя облцентра пропали вещи. Причем взломанной оказалась не дверь, а крыша постройки на Северном переулке. Через вскрытый потолок вытащили электроинструмент, надувную лодку и рыболовные снасти, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские опросили местных жителей и узнали, что в соседнем микрорайоне мужчина предлагает знакомым купить б/у перфоратор. Найденный продавец признал, что в гараж залез именно он.

38-летний рязанец живет неподалеку и хорошо изучил эту деревянную крышу: крепкая-то она крепкая, но разобрать ее¸ по его словам, несложно и недолго. Так он и сделал, выбрав ночь потемнее. А утащенное добро спрятал в соседней лесопосадке: бросил в ямку, накрыл одеялом и забросал листьями и ветками.

Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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