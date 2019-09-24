2019-09-24T14:37:39+03:00
Общество

Рязанская ГРЭС начала отопительный сезон

Проведенные гидравлические испытания подтвердили готовность теплосети Новомичуринска к работе в осенне-зимний период
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Фотог: Рязанская ГРЭС.Фотог: Рязанская ГРЭС.
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24 сентября в соответствии с распоряжением администрации Новомичуринского городского поселения Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» переходит на зимний режим работы.

Для прохождения зимнего периода проведен плановый ремонт оборудования теплосети. Летом специалисты заменили участки магистральных трубопроводов протяженностью 480 метров, распределительных трубопроводов 275 метров, а также отремонтировали и заменили 36 единиц запорной арматуры. Проведенные гидравлические испытания подтвердили готовность теплосети Новомичуринска и промышленной площадки Рязанской ГРЭС к работе в осенне-зимний период.

— Все необходимые мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены согласно графику. Оборудование и сотрудники Рязанской ГРЭС готовы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей, — прокомментировал главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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