Рязанка по ошибке полгода переводила деньги чужому человеку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-24T14:26:54+03:00

Суд встал на сторону женщины и взыскал с жителя Клепиковского района более 120 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд встал на сторону женщины и взыскал с жителя Клепиковского района более 120 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Клепиковском районном суде рассмотрели иск рязанки, в котором она просила взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что с июля 2018 по ноябрь 2018 года женщина пять раз ошибочно переводила на счет ответчика деньги на общую сумму 119 тысяч рублей. Все это время она думала, что отправляет их родственнице.

Как только женщина обнаружила ошибку, то тут же направила ответчику претензию с требованием вернуть деньги. Но досудебного урегулирования спора достигнуть не удалось.

В итоге суд полностью удовлетворил требования рязанки и взыскал с ответчика 119 тысяч рублей, проценты за пользование чужими деньгами, а также судебные издержки.

Решение не вступило в законную силу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский завод выплатит около 4 млрд рублей за отравление реки Кердь

Решение Арбитражного суда пока не вступило в законную силу. Наверняка руководство предприятия будет его обжаловать (подробнее).

Экс-мэр Рязани должен бюджету города более 20 млн рублей

Предприниматель задолжал крупную сумму за аренду земель. Суд встал на сторону администрации областного центра (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU