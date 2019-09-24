Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала отопительный сезон

СЕГОДНЯ 14:21 2019-09-24T14:22:45+03:00

Все необходимые мероприятия по подготовке к зиме выполнены согласно графику

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24 сентября 2019 года в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Рязанская ГРЭС ПАО «ОГК-2» переходит на зимний режим работы.

Для прохождения зимнего периода проведен плановый ремонт оборудования теплосети. В летний период выполнена замена участков магистральных трубопроводов протяженностью 480 метров, распределительных трубопроводов 275 метров, а также ремонт и замена 36 единиц запорной арматуры. Проведенные гидравлические испытания подтвердили готовность теплосети Новомичуринска и промышленной площадки Рязанской ГРЭС к работе в осенне-зимний период.

– Все необходимые мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены согласно графику. Оборудование и сотрудники Рязанской ГРЭС готовы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей, – прокомментировал главный инженер Рязанской ГРЭС Александр Галяткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU