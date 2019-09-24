На первую встречу-отчет с рязанцами придут пять «больших» чиновников

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-24T14:11:22+03:00

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26 сентября в Рязани состоится первая открытая встреча с членами областного правительства. Этот формат задумывался как публичный отчет чиновников перед жителями региона с возможностью для любого желающего не только принять участие в мероприятии, но и задать свой вопрос.

Своего рода пионером станет один из заместителей губернатора Дмитрий Филиппов. Вместе с ним перед народом ответ будут держать руководители тех исполнительных органов власти, которые входят в его блок. Это министр природопользования Сергей Абрамов, министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, начальник главного управления ветеринарии Людмила Гаврикова и начальник местного Гостехнадзора Игорь Кривозубов.

Мероприятие пройдет в 16.00 на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения» (улица Каширина, 1а, бывшее училище связи).

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ИСТОЧНИК KP.RU