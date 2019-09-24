В Рязанской области произошел пожар на элеваторе
В понедельник, 23 сентября, примерно в 15.04 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на территории элеватора, расположенного в микрорайоне Коготково райцентра Скопин. На место ЧП уже вскоре прибыл первый пожарный расчет. Оценив обстановку, огнеборцы запросили подкрепление.
В общей сложности с огнем боролись 16 человек Государственной противопожарной службы и пять единиц техники, а также шесть сотрудников предприятия и один трактор. К половине десятого вечера пламя удалось локализовать, а к трем часам утра погасить полностью.
Издательство «Пресса» сообщает, что огонь уничтожил 10 тонн жмыха подсолнечника. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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