В Рязанской области произошел пожар на элеваторе

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-24T13:21:34+03:00

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В понедельник, 23 сентября, примерно в 15.04 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на территории элеватора, расположенного в микрорайоне Коготково райцентра Скопин. На место ЧП уже вскоре прибыл первый пожарный расчет. Оценив обстановку, огнеборцы запросили подкрепление.

В общей сложности с огнем боролись 16 человек Государственной противопожарной службы и пять единиц техники, а также шесть сотрудников предприятия и один трактор. К половине десятого вечера пламя удалось локализовать, а к трем часам утра погасить полностью.

Издательство «Пресса» сообщает, что огонь уничтожил 10 тонн жмыха подсолнечника. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU