В Рязани раньше обычного срока начали накрывать фонтаны
В Рязани начали готовить к зиме городские фонтаны, сообщает пресс-служба администрации облцентра.
– Решение принято в связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями, – говорится в сообщении властей.
Сейчас работники городской Дирекции благоустройства сливают воду из труб и чаш фонтанов, чистят их от ила, снимают насосы и прочее оборудование, а после – устанавливают защитные кожухи.
Промыть и накрыть все фонтаны города планируют уже к концу сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU