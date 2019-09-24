2019-09-24T12:48:03+03:00
Общество

В Рязани раньше обычного срока начали накрывать фонтаны

Пластиковые домики теперь снимут только по весне
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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В Рязани начали готовить к зиме городские фонтаны, сообщает пресс-служба администрации облцентра.

– Решение принято в связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями, – говорится в сообщении властей.

Сейчас работники городской Дирекции благоустройства сливают воду из труб и чаш фонтанов, чистят их от ила, снимают насосы и прочее оборудование, а после – устанавливают защитные кожухи.

Промыть и накрыть все фонтаны города планируют уже к концу сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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