2019-09-24T12:01:54+03:00
Общество

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

Стоимость комплекта обойдется дешевле услуг по отдельности, а абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках
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«Ростелеком» объявил о старте акции «Все вместе» в Центральной России. Предложение позволяет объединить счета за мобильную связь, интернет и интерактивное телевидение от «Ростелекома» и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму. Теперь не нужно следить за пополнением баланса каждой услуги отдельно: все данные по оплате доступны в едином личном кабинете (ЕЛК) пользователя. Помимо того, что стоимость комплекта обойдется дешевле услуг по отдельности, абоненты мобильной связи могут сэкономить и на звонках: вызовы внутри сети «Ростелекома» бесплатны по всей России.

– В работе нам встречаются разные клиенты, и у каждого из них свои запросы и потребности, а значит – своя уникальная история, – говорит директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Ерастов. – Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, «Ростелеком» разработал пакетное предложение с мобильной связью «Все вместе». Ведь самый легкий способ экономить на услугах связи – подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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