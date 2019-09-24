В Михайловском районе в ДТП погиб водитель «Нивы»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-24T12:00:01+03:00

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся

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В понедельник, 23 сентября, в Михайловском районе Рязанской области примерно в 12.35 на дороге между селами Каморино и Завидовка произошло смертельное ДТП.

Автомобиль «Нива», за рулем которого находился 58-летний житель района, съехал в кювет и опрокинулся. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту автоаварии полицейские проводят проверку, обстоятельства уточняются.

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По предварительной версии, мужчина не справился с управлением (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU