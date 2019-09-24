Рязанцев приглашают в цирк на шоу «Ваши Пельмени»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-24T11:58:43+03:00

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30 сентября в рязанском цирке с новой шоу-программой выступят Вячеслав Мясников и Андрей Рожков.

Друзья, с августа 2018 года все наши силы, время и юмор были направлены на создание нового шоу, которое мы уже с огромным удовольствием представили в ряде городов. То, с какой любовью и веселым, прекрасным настроением шоу прошло в этих городах, добавило нам только лишь уверенность, и мы с огромной радостью скоро привезем наше Шоу и в Рязань!

Фото: рязанский цирк.

В шоу включены как известные любимые зрителями номера, так и абсолютно новые!

Шоу «Уральские пельмени», с нашим участием, продолжит и дальше радовать вас на канале СТС, но мы не участвуем ни в каких гастрольных концертах «Уральских пельменей», начиная с сентября 2018 года.

Ждем вас на нашем концерте и обещаем вам как всегда прекрасную атмосферу и потрясающее настроение! Ваши Пельмени Вячеслав Мясников и Андрей Рожков».

Начало концерта в 19:00. Билеты можно приобрести в онлайн-кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU