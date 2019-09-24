2019-09-24T11:46:40+03:00
Происшествия

Трое рязанских сотрудников сотовой компании «сливали» информацию о звонках за деньги

Теперь горе-предпринимателям придется ответить за свои деяния перед законом
Роман ДОРОФЕЕВ
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Московский межрайонный следственный отдел города Рязань СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ.

Под подозрение попали трое сотрудников одной из сотовых компаний, которые «сливали» информацию о звонках своих клиентов за деньги. Их будет судить по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Установлено, что подозреваемые неправомерно получали сведения о телефонных соединениях абонентов и пересылали их по интернету третьим лицам.

Все трое свою вину признали и активно способствовали расследованию преступлений.

Сейчас дело направлено в суд, обвиняемым грозит судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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