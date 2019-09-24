Хоть комедию снимай: за большой «приз» рязанка отдала почти 3 миллиона

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-24T12:15:11+03:00

Мало того, что она сама набрала кредитов, так еще и мужа на это уговорила

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Жительница Шацкого района, подсевшая на крючок мошенников, набрала кредитов на огромную сумму и то же самое уговорила сделать супруга. Началось же все с невинного, но дорогого средства для похудения, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на следователей местной полиции.

Год назад женщина через интернет купила «волшебную» коробочку – за возможность похудеть, не прикладывая для этого усилий, она заплатила почти 6 тысяч рублей. При зарплате в 15 400.

Однако чуда не произошло – вес стоял как вкопанный. Шатчанка расстроилась, погоревала, да и выбросила коробочку.

А спустя полгода ей позвонил неизвестный и, представившись следователем из Москвы, начал рассказывать страшные вещи. Мол, средство то было крайне опасное, несколько человек от него уже умерли, делом занимаются правоохранительные органы, а шатчака, как пробовавшая губительный препарат, теперь является потерпевшей.

Причем за ущерб здоровью она может получить компенсацию – 10 миллионов рублей! Поле чудес сработало: позарившись на огромную сумму, шатчанка начала переводить «следователю» деньги по первому же требованию. Причины для этого неизвестный находил самые невероятные – женщина верила всему:

– нужны канцелярские сборы за пересылку заявления «следователю», это 4650 рублей. Бонус – бесплатный адвокат… Только зачем потерпевшей адвокат – загадка та еще;

– надо оплатить «судебную госпошлину» – 46400 рублей;

– для подтверждения того, что женщина повредила здоровье, необходимы справки. Их, за какие-то 129 тысяч, помог добыть «адвокат»;

– вывод наличных из банка «стоит» почти полмиллиона – для солидности запросили опять не круглую сумму, а вот точно 479 820 рублей;

– теперь деньги нужно привезти в Шацк, но инкассаторская машина это вам не такси: «тариф» 180 000 рублей;

– ну, страховка само собой, а обойдется она в 767 712 рублей.

Дальше мошенники, похоже, вошли в раж, и отрывались уже по полной: инкассаторскую машину обстреляли, а потому все доставки прекращены на полгода. НО! Можно оформить «золотую карту», положить на нее 220 тысяч и заплатить за доставку еще… 82 тысячи.

Вы думали это точно все? Нет!

– Службу доставки якобы остановила полиция, проверила документы и, не обнаружив квитанцию об оплате 13% налогов, потребовала «штраф» в 1 миллион рублей, – позже рассказал СМИ уже настоящий следователь.

Видимо, после этого, запас фантазии у мошенников все же иссяк: дождавшись, когда рязанка переведет еще и миллион, «следователь», «адвокат» и «работники банка» трубки уже не брали.

Все вышеперечисленные переводы в сумме составили почти 2,7 миллиона рублей. На вопрос уже реальных правоохранителей, откуда она взяла такие деньги при своей маленькой зарплате и доходе мужа в 30 тысяч, женщина ответила, что помогли кредиты… примерно пополам с мужем они набрали их на 1,3 миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU