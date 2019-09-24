2019-09-24T09:52:30+03:00
Общество

В Рязани пройдет спецгашение новой почтовой открытки в честь академика Павлова

Гости смогут отправить открытки в любую точку мира
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

26 сентября исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося ученого, академика, первого российского Нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова.

Специально к этой дате Почта России выпустила сувенирную почтовую открытку, для гашения которой используют штемпель «Гордость земли Рязанской».

Торжественная церемония спецгашения состоится 26 сентября в Мемориальном музее-усадьбе академика по адресу: г. Рязань, ул. Павлова, д. 25.

Гости спецгашения смогут отправить открытки в любую точку мира – для этого здесь установят почтовый ящик.

Начало в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение
В Михайловском районе в ДТП погиб водитель «Нивы»
Рязанцев приглашают в цирк на шоу «Ваши Пельмени»
Трое рязанских сотрудников сотовой компании «сливали» информацию о звонках за деньги
Хоть комедию снимай: за большой «приз» рязанка отдала почти 3 миллиона
Не по-суворовски. Награжденный за отвагу боец полтора года скрывался от службы
Рассекавшие по Почтовой водители ответят по закону
По делу о незаконной миграции в Рязани опросили 600 свидетелей
Новый онкодиспансер в Рязани начнут строить в 2020 году
Рязанцы ищут дом спасенному псу Тобби, брошенному хозяевами
Рязанский детсад обязал родителей сдавать деньги на ремонт и благоустройство
В Рязани начали ремонтировать дороги, запланированные на следующий год
Научились у белорусов. В Рязани впервые трансплантировали бедренную артерию
В 10 домах Рязани во вторник отключат холодную воду
Журавлей, прощающихся с рязанской землей, сняли на видео
В Рязани снова загорелся деревянный дом на Право-Лыбедской
Сорокина поздравила экс-ректора РГРТУ с днем рождения
Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31
Ярмарка на Театральной площади в прошлую субботу работала в последний раз
За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу