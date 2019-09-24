В Рязани пройдет спецгашение новой почтовой открытки в честь академика Павлова

СЕГОДНЯ 09:52 2019-09-24T09:52:30+03:00

Гости смогут отправить открытки в любую точку мира

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26 сентября исполняется 170 лет со дня рождения выдающегося ученого, академика, первого российского Нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова.

Специально к этой дате Почта России выпустила сувенирную почтовую открытку, для гашения которой используют штемпель «Гордость земли Рязанской».

Торжественная церемония спецгашения состоится 26 сентября в Мемориальном музее-усадьбе академика по адресу: г. Рязань, ул. Павлова, д. 25.

Гости спецгашения смогут отправить открытки в любую точку мира – для этого здесь установят почтовый ящик.

Начало в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU