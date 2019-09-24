По делу о незаконной миграции в Рязани опросили 600 свидетелей
Передано в суд масштабное уголовное дело об организации незаконной миграции. По соответствующей статье обвиняются трое жителей Рязани и два гражданина Узбекистана.
Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, они за деньги помогали мигрантам продлить срок пребывания в России, внося в документы ложные сведения о трудоустройстве. Через свои фирмы обвиняемые изготовили уведомления о прибытии 400 иностранцев и получили от них более 500 тысяч рублей. Кроме того, за 100 тысяч рублей они устроили три фиктивных брака между рязанками и гражданами Таджикистана.
Чтобы вести дела, сообщники нашли помещение под офис, обзавелись оргтехникой. Роли в преступной группе были четко распределены. В августе 2018-го ее участников задержали сотрудники рязанских МВД и ФСБ.
Отмечается, что по уголовному делу доброшено около 600 свидетелей. Расследованием занимались «важняки» местного Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU