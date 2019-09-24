Новый онкодиспансер в Рязани начнут строить в 2020 году

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-24T08:25:49+03:00

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23 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал в онкологическом диспансере и поговорил с врачами больницы.

«Для эффективной работы по современным стандартам им [врачам] необходим новым корпус, — написал Любимов на своей странице в социальной сети. — Но в первую очередь, в нем нуждаются пациенты. Стоимость объекта — около 5,5 млрд рублей, серьезная сумма. Поэтому мы рассчитываем на федеральную поддержку. Если все получится, начнем строительство в следующем году».

По словам главы региона, несмотря на нынешнее состояние онкодиспансера, в его стенах установлено современное оборудование. В прошлом году купили брахитерапевтический комплекс, сейчас ожидается инновационная установка, которая позволит визуализировать степень распространения болезни.

Как заявили губернатору врачи, сегодня им необходимо оборудование для полноценных генетических исследований — это важное направление работы.

«Не будем откладывать, начнем формировать заявку. А закупку осуществим, не дожидаясь начала строительства нового корпуса», — пообещал Любимов.

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ИСТОЧНИК KP.RU