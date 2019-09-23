В 10 домах Рязани во вторник отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-23T18:04:19+03:00

ХВС не будет до пяти вечера

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Днем во вторник, 24 сентября, в 10 домах Рязани отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации. Отключение вызвано необходимостью ремонта водопровода, уточнили в «Водоканале».

С 9.30 до 17.00 холодного водоснабжения не будет на улице Солнечной в: д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 10 корп. 1, д. 10 корп. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 4б.

Напомним, что номер телефона диспетчерской службы «Водоканала» 41-06-25. Работает круглосуточно.

Номер телефона оперативно-диспетчерского отдела городского управления энергетики и ЖКХ 25-48-69. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU