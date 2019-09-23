Журавлей, прощающихся с рязанской землей, сняли на видео

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-23T17:46:40+03:00

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Фотограф Екатерина Елизарова сняла в Клепиковском районе на видео стаю прощающихся с рязанской землей стаю серых журавлей.

«Я услышала крики журавлей, увидела небольшую стаю прямо над собой. Проехав подальше, увидела еще одну стаю, и снова остановилась: посмотреть, нет ли птиц на самом поле. Сердце забилось быстрее: очень далеко от меня, в противоположном конце поля, находились еще птицы. Наблюдала за ними с помощью объектива. В какой-то момент, легко и невесомо, птицы оттолкнулись от земли и взмыли в небо. Сердце сжимается каждый раз, когда видишь клин журавлей, потянувшихся на юг. Сейчас птицы готовятся к перелету и прощанию с родными землями», — написала Екатерина на своей странице.

Стая журавлей прощается с родной землей.Приближается время осеннего отлёта журавлей. Клепиковский район, Рязанская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU