В Рязани снова загорелся деревянный дом на Право-Лыбедской

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-23T17:41:02+03:00

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Днем в понедельник, 23 сентября, в Рязани снова загорелось двухэтажное деревянное здание на улице Право-Лыбедской.

Дым прохожие заметили около часа дня. На место приехали сразу 6 пожарных расчетов, которые справились с возгоранием примерно за 30 минут.

Это нежилой дом под номером 45, который в начале лета уже горел, напоминает телеканал ТКР.

Фото: Группа телеканала ТКР ВКонтакте.

Фото: Группа телеканала ТКР ВКонтакте.

Его сосед напротив – тоже деревянный двухэтажный дом, но под номером 46 – горел буквально 1,5 месяца назад. Причем это здание жилое, но к счастью, семья на лето перебралась в деревню, так что никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU