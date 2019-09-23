2019-09-23T15:34:48+03:00
Общество

Ярмарка на Театральной площади в прошлую субботу работала в последний раз

В ближайший выходной она развернется уже на новом месте
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Из-за обилия покупателей эта ярмарка была самой востребованной и у продавцов.Из-за обилия покупателей эта ярмарка была самой востребованной и у продавцов.Фото: Екатерина СМБАТЯН
Изменить размер текста:

В субботу, 21 сентября, на ярмарках выходного дня в Рязани торговали 230 местных производителей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

На 336 торговых точках они продали в общей сложности 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочной продукции, 7 тонн хлебобулочных изделий. Кроме этого рязанцы закупили 1 тонну живой рыбы, 17 тонн картофеля, 4 тонны овощей и столько же груш и яблок.

Это был последний выходной, когда одна из ярмарок, причем самая популярная у горожан, развернулась на Театральной площади. Напомним, с 28 сентября она будет работать на новом месте – около Центрального рынка.

С Театралки, кстати, сюда обещают пустить бесплатные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сорокина поздравила экс-ректора РГРТУ с днем рождения
Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31
За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу
Заморозки в Рязанской области начинают крепчать
Протиснувшись в щель в стене, рязанка обокрала дом
В Касимовском районе при строительстве дома обнаружили человеческие останки
В Рязани скончался один из основателей музея молодежного движения
Губернатор лично вручил юной рязанке значок ГТО, потерянный организаторами «Кросса наций»
Рязанский губернатор запустил еще один опрос о внеплановых проверках
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
В реке под Рязанью обнаружен автомобиль с трупом
Мэрия Рязани прокомментировала прорванные трубы после пуска отопления
Смертельное ДТП на рязанской трассе произошло из-за проблем со здоровьем у водителя
Рязанская прокуратура опротестовала правило «звонок – сигнал для учителя»
«Что вас волнует?» Губернатор Любимов обратился к жителям Ряжска
Упавшее дерево на Полетаева чуть не убило женщину с детьми
В помощь Леше Кузнецову в Рязани прошли благотворительные ярмарки
Ночью в рязанской деревне на пожаре погиб человек
В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом
Коммунальный коллапс: во время пуска отопления в Рязани рухнул потолок
В понедельник в 8 районах Рязанской области отключат свет
В понедельник в Рязанской области вновь будет по-осеннему холодно
В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку