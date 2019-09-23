Ярмарка на Театральной площади в прошлую субботу работала в последний раз

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-23T15:34:48+03:00

Из-за обилия покупателей эта ярмарка была самой востребованной и у продавцов. Фото: Екатерина СМБАТЯН

В ближайший выходной она развернется уже на новом месте

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 сентября, на ярмарках выходного дня в Рязани торговали 230 местных производителей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

На 336 торговых точках они продали в общей сложности 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочной продукции, 7 тонн хлебобулочных изделий. Кроме этого рязанцы закупили 1 тонну живой рыбы, 17 тонн картофеля, 4 тонны овощей и столько же груш и яблок.

Это был последний выходной, когда одна из ярмарок, причем самая популярная у горожан, развернулась на Театральной площади. Напомним, с 28 сентября она будет работать на новом месте – около Центрального рынка.

С Театралки, кстати, сюда обещают пустить бесплатные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU