Заморозки в Рязанской области начинают крепчать

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-23T14:47:24+03:00

Минус по ночам в ближайшие дни будет уже стабильным

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Региональное Управление МЧС России опубликовало прогноз специалистов рязанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 24 сентября.

По информации синоптиков, во вторник будет переменная облачность, вероятность осадков при этом минимальная. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем столбики термометров достигнут +5...+10°С.

Одновременно метеорологи предупреждают об усилении ночных заморозков: с 24 по 26 сентября ночью и по утрам будет уже до -1…-4°С.

ИСТОЧНИК KP.RU