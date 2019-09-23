Протиснувшись в щель в стене, рязанка обокрала дом
В Новомичуринске обокрали частный дом, однако никаких следов взлома полицейские не обнаружили, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.
В отделение обратился 30-летний мужчина, который не обнаружил на своей даче ноутбука. Когда осмотр места ничего не дал, оперативники стали опрашивать местных жителей и узнали, что 33-летняя женщина предлагала купить у нее ноутбук, похожий на тот, что увели у парня.
Женщину разыскали. Оказалась, что она бывала в этом доме и обратила внимание на небольшую щель в стене: часть обшивки открепилась от каркаса, образовав узкий проем. Когда хозяин уехал, женщина ночью пришла к этой даче, сняла верхнюю одежду и сумела-таки пролезть в узкое отверстие. Назад выбралась уже с ноутбуком.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU