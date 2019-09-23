2019-09-23T15:13:13+03:00
Происшествия

В Касимовском районе при строительстве дома обнаружили человеческие останки

Следственный комитет начал проводить проверку
Поделиться:
Фото: СКР.Фото: СКР.
Изменить размер текста:

18 сентября в Касимовском районе при строительстве дома в земле хозяева участка обнаружили человеческий скелет.

- Люди купили участок со старым домом, - прокомментировала руководитель пресс-службы СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова. – Дом снесли и начали строить новый, но немного стороне от прежней постройки. Там в земле и обнаружили человеческие останки. Кости без видимых повреждений, предположительно, находились в земле несколько десятилетий.

Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту проверку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В гараже на окраине Рязани обнаружили ящики с человеческими черепами

По предварительным данным, останки принадлежат пленным немецким и румынским офицерам (подробнее).

Останки 85 человек, обнаруженные в рязанском гараже, предали земле

Захоронили их там же, откуда подняли – в поселке Побединка Скопинского района (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сорокина поздравила экс-ректора РГРТУ с днем рождения
Несмотря на запрет мэрии в Рязани продолжают работать маршрутки №31
Ярмарка на Театральной площади в прошлую субботу работала в последний раз
За долги по газу рязанцам снова закрыли выезд за границу
Заморозки в Рязанской области начинают крепчать
Протиснувшись в щель в стене, рязанка обокрала дом
В Рязани скончался один из основателей музея молодежного движения
Губернатор лично вручил юной рязанке значок ГТО, потерянный организаторами «Кросса наций»
Рязанский губернатор запустил еще один опрос о внеплановых проверках
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
В реке под Рязанью обнаружен автомобиль с трупом
Мэрия Рязани прокомментировала прорванные трубы после пуска отопления
Смертельное ДТП на рязанской трассе произошло из-за проблем со здоровьем у водителя
Рязанская прокуратура опротестовала правило «звонок – сигнал для учителя»
«Что вас волнует?» Губернатор Любимов обратился к жителям Ряжска
Упавшее дерево на Полетаева чуть не убило женщину с детьми
В помощь Леше Кузнецову в Рязани прошли благотворительные ярмарки
Ночью в рязанской деревне на пожаре погиб человек
В Рязани из-за пробного пуска отопления затопило еще один дом
Коммунальный коллапс: во время пуска отопления в Рязани рухнул потолок
В понедельник в 8 районах Рязанской области отключат свет
В понедельник в Рязанской области вновь будет по-осеннему холодно
В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку