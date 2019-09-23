В Касимовском районе при строительстве дома обнаружили человеческие останки
18 сентября в Касимовском районе при строительстве дома в земле хозяева участка обнаружили человеческий скелет.
- Люди купили участок со старым домом, - прокомментировала руководитель пресс-службы СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова. – Дом снесли и начали строить новый, но немного стороне от прежней постройки. Там в земле и обнаружили человеческие останки. Кости без видимых повреждений, предположительно, находились в земле несколько десятилетий.
Касимовский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области проводит по данному факту проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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