В Рязани скончался один из основателей музея молодежного движения

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-23T13:47:58+03:00

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В Рязани скончался Игорь Киреев, человек, который стоял у истоков создания музея истории молодежного движения.

«Будучи директором, Игорь Иванович добился всеобщего признания музея, ставшего настоящим культурным центром, лично участвовал в разработке и оформлении экспозиции, привлек внимание многих общественных организаций к совместной деятельности. Память об Игоре Кирееве навсегда сохранится в истории музея и наших сердцах», — говорится в сообщении руководства музея.

Прощание с Игорем Киреевым состоится в музее истории молодежного движения 24 сентября с 10:00 до 10:40 по адресу: улица Свободы, 79.

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ИСТОЧНИК KP.RU