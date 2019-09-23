Губернатор лично вручил юной рязанке значок ГТО, потерянный организаторами «Кросса наций»
В минувшую субботу в Рязани, как и по всей стране, прошел массовый забег легкоатлетов «Кросс Наций». Помимо самого состязания на этом празднике спорта вручали значки ГТО, один из которых, причем «золотой», должен был достаться 8-летней Елизавете Синициной.
Но праздника у девочки не случилось: организаторы не смогли найти ни значок, ни удостоверение к нему. О чем ее расстроенная мама Оксана написала в соцсетях.
Она вместе с дочерью приехала на награждение за 15 минут до назначенного времени, на месте же выяснилось, что торжественная часть… уже завершилась. Но даже в «рабочей» обстановке значок получить не удалось. Не найдя его, чиновники от спорта попросили позвонить им в понедельник.
Однако вместо этого в понедельник мама и дочь попали в кабинет губернатора Николая Любимова, где глава региона сам вручил Лизе заслуженную награду, сообщает телеканал ТКР.
Сейчас девочка перешла во 2 класс, норматив же сдала, когда была еще первоклашкой. Благо база для этого есть – Елизавета занимается художественной гимнастикой.
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ИСТОЧНИК KP.RU