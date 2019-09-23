2019-09-23T12:53:00+03:00
Политика

Рязанский губернатор запустил еще один опрос о внеплановых проверках

Главка региона спрашивает, кто должен их проводить
Мария БЛИНОВА
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В минувшую пятницу, 20 сентября, губернатор Николай Любимов запустил на своей странице ВКонтакте публичный опрос на тему: «Нужно ли обнародовать результаты внеплановых проверок?».

Свои сомнения по этому вопросу глава региона аргументировал тем, что порой итоги таких визитов «не оправдывают ожидания».

За три дня проголосовали порядка 800 человек и, как и следовало ожидать, почти 90% из них за публичность такой работы.

При этом здесь же, на странице губернатора, рязанцы начали спорить, о том, стоит ли проводить внеплановые проверки под видом тайного посетителя? К примеру, притворившись родственником одного из учеников попасть на родительское собрание в школе?

Мнения разделились. Есть те, кто безоговорочно поддерживает такой вариант, но нашлись и те, кто считает его нечестным. Сильно подозреваем, что это сотрудники школ.

Так или иначе, но теперь Николай Любимов запустил новый опрос. В нем он задает вопрос «Кто именно должен проводить внеплановые проверки?» и предлагает несколько вариантов ответа. Менее чем за сутки проголосовали 700 рязанцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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