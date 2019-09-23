2019-09-23T11:55:26+03:00
Общество

Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием

Команда-победитель справилась со сложным заданием меньше, чем за 3,5 часа
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Команда победителей.Команда победителей.
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Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1-4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Курс ориентирован на получение углубленных знаний в области защиты и расследования кибератак, в том числе в сегменте автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Технологические же решения позволили максимально приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

– При разработке теоретических и практических занятий мы фокусировались на двух задачах: дать талантливым ребятам системные и практические знания по выявлению и отражению кибератак, а также, что не менее важно, объяснить им важность этических аспектов в информационной безопасности, — рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности.

Заключительным этапом стали киберучения, в ходе которых студенты должны были за отведенное время включить иллюминацию на аттракционе «Колесо Времени» в первом тематическом парке страны — Сочи Парке. «Колесо Времени» – один из самых высоких аттракционов в России, его высота составляет 57 метров. В иллюминации «Колеса» задействовано 10 000 диодных модулей подсветки.

Для киберучений эксперты «Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП» компании «Ростелеком-Солар» и специалисты Сочи Парка создали отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. При этом доступ участников к реальной инфраструктуре был ограничен исключительно возможностью взаимодействия с системой иллюминации. По легенде, «злоумышленник» проник в нее и отключил подсветку «Колеса Времени». Студентам необходимо было восстановить работоспособность иллюминации, а затем расследовать этот инцидент с точки зрения информационной безопасности. Победившая команда под названием «Speedrun Кибервызова» справилась с задачей за 3 часа 27 минут.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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