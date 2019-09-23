2019-09-23T11:45:34+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на рязанской трассе произошло из-за проблем со здоровьем у водителя

Столкнулись автомобили Kia Rio и «Газель»
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 22 сентября, примерно в 8.20 на 328-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» на территории Путятинского района Рязанской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Kia Rio и «Газель», двигавшиеся во встречных направлениях.

За рулем иномарки находился 61-летний рязанец. По версии, озвученной издательством «Пресса», водитель иномарки почувствовал себя плохо, потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу… В результате ДТП он погиб.

«Газелью» управлял 31-летний житель Шиловского района. Мужчину госпитализировали в Шиловский межрайонный медицинский центр.

Обстоятельства автоаварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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