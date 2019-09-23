2019-09-23T11:20:42+03:00
Общество

Рязанская прокуратура опротестовала правило «звонок – сигнал для учителя»

Если внимательно изучить российское законодательство, то оказывается, что все школьные годы нас конкретно дурили
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Прокуратура Михайловского района проверила локальные акты местных образовательных учреждений и нашла нарушения в Чапаевской средней школе, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В «Правилах поведения учащихся» прописано, что звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. И лишь когда педагог объявит об окончании занятий, дети могут быть свободны.

Однако СанПиН 2.4.2.2821-10 гласит, что урок не может длиться более 45 минут. Кстати, в 1 классе с сентября по декабрь – 35 минут, с января по май 40 минут.

Более того, правило «звонок – сигнал для учителя» нарушает статью Конституции РФ о том, что принудительный труд запрещен и аналогичные нормы Трудового кодекса РФ.

А согласно закону «Об образовании» дополнительная нагрузка, будь то учеба на перемене, уборка класса, работа в столовой и другой труд, не предусмотренный школьной программой, возможны только с согласия детей и их родителей (или законных представителей).

Кстати, в Правилах Чапаевской школы были прописаны и обязанности детей по уборке классов и столовой.

После проверки на документ учебного заведения принесен протест, который сейчас рассматривает директор школы.

Если он вдруг с ним не согласится и Правила не поменяет, районная прокуратура будет доказывать свою правоту уже в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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