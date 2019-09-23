В помощь Леше Кузнецову в Рязани прошли благотворительные ярмарки

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-23T10:13:02+03:00

Собрать удалось 150 тысяч рублей. Это не мало, но нужно… в 100 раз больше

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В минувшие выходные, 21 и 22 сентября, рядом с несколькими храмами Рязани прошли благотворительные ярмарки. Все средства, вырученные от продажи рукодельных изделий, направлены на лечение Алексея Кузнецова.

Меньше года назад у тогда еще 2-летнего малыша обнаружили нейробластому. Это коварное онкологическое заболевание развивается крайне стремительно, лечение нужно срочное и мальчик уже перенес несколько блоков химиотерапии, высокодозный курс и операцию по пересадке костного мозга. Однако теперь ему необходим курс, стоимость которого – 15 млн рублей.

«Комсомолка» писала о Леше в середине августа: Заболела нога, оказалось – рак. Но государство спасти 2-летнего рязанца «не может»

Недели с тех пор пролетели незаметно, однако родители мальчика считают уже каждый час – на сбор средств осталось меньше месяца.

На ярмарках, прошедших в выходные, у Вознесенского, Николо-Ямского, Сретенского, Александро-Невского и Екатерининского храмов удалось собрать 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

В следующие выходные ярмарки продолжатся, а всю информацию по сбору средств, включая отчеты, и документы, подтверждающие наличие болезни, есть в группе помощи и поддержки Леши Кузнецова ВКонтакте.

Все желающие могут приносить свои поделки для продажи на последующих ярмарках. Обращаться в Церковную лавку Вознесенского храма (ул. Вознесенская, 26а).Фото: Пресс-служба Рязанской епархии.

В августе Леше исполнилось три года. Но даже до ближайших новогодних праздников он может уже не дожить.

ИСТОЧНИК KP.RU