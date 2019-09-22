2019-09-22T18:39:56+03:00
Недвижимость

В понедельник в 8 районах Рязанской области отключат свет

Электричества не будет с утра и до пяти вечера
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Днем в понедельник, 23 сентября, в 8 районах Рязанской области отключат электричество. Это плановое отключение, сообщает ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Рязанский район

Букрино (с 8.00 до 17.00);

– Алеканово (с 9.00 до 16.00) Адреса: Озерная – д.2, Полевая – дома 2-4, д.16а, д.21а, д.15б, д.18а, д.16 б, д.25а, д.6а, дома 5-13, дома 15-22, д.50, Придорожная – д.7, д.17, д.5а, д.21, д.8, д.20, д.35, д.19, д.25, д.16, Центральная – д.30, д.5, д.82, д.4, д.1, д.2б, д.2г, д.117, д.7, д.3, д.3 к2, Набережная – д.5, д.10, д.125, д.11, Ясная – д.24а;

Клепиковский район (с 9.00 до 17.00)

– Быково;

Верещугино;

Гуреево (дома 2, 5, 7, 31, 27, 35, 33, 1, 39, 37, 41, 43, 47, 7, 5, 2, таксафон, почта, дома 50, 32, 36, 34, 38, 40, 42, 44, 46);

– Иванисово (дома 10, 6, 19, 15, 17, 13, 11, 1, 24, 26, 22, 18);

Макарово.

Пителинский район (с 9.00 до 17.00)

– Высокие Поляны (улицы Центральная, Тюлина, Тюлиной, Заречная, Школьная);

– Большие Прудищи (улицы Садовая, Ветеранов).

Спасский район (с 9.00 до 17.00)

Федосеева Пустынь.

Шиловский район (с 9.00 до 17.00)

Шилово;

– Красный Холм;

– Чембар;

– Борок;

– Прибрежный;

– Мосолово (улица Совхозная);

Фролово (улицы Евпатия Коловрата (здесь свет отключат в час дня), Исаева и Центральная).

Сапожковский район (с 9.00 до 17.00)

– Михеи;

– Красный Угол (улица Северная);

– Марфинка;

– Кривель (улица Центральная);

Васильевка (улица Центральная);

Дмитриевка (улица Центральная);

Березовка (улицы Береговая и Заречная);

Екатериновка (улица Центральная);

Соща (улица Лесная);

Грачевка.

Пронский район

Петровка (улица Центральная);

Роскино (Звезда, улица Центральная).

Чучковский район (с 9.30 до 17.00)

– Шеметово;

Калиновка;

– Пертово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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