В понедельник в 8 районах Рязанской области отключат свет
Днем в понедельник, 23 сентября, в 8 районах Рязанской области отключат электричество. Это плановое отключение, сообщает ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
Рязанский район
– Букрино (с 8.00 до 17.00);
– Алеканово (с 9.00 до 16.00) Адреса: Озерная – д.2, Полевая – дома 2-4, д.16а, д.21а, д.15б, д.18а, д.16 б, д.25а, д.6а, дома 5-13, дома 15-22, д.50, Придорожная – д.7, д.17, д.5а, д.21, д.8, д.20, д.35, д.19, д.25, д.16, Центральная – д.30, д.5, д.82, д.4, д.1, д.2б, д.2г, д.117, д.7, д.3, д.3 к2, Набережная – д.5, д.10, д.125, д.11, Ясная – д.24а;
Клепиковский район (с 9.00 до 17.00)
– Быково;
– Верещугино;
– Гуреево (дома 2, 5, 7, 31, 27, 35, 33, 1, 39, 37, 41, 43, 47, 7, 5, 2, таксафон, почта, дома 50, 32, 36, 34, 38, 40, 42, 44, 46);
– Иванисово (дома 10, 6, 19, 15, 17, 13, 11, 1, 24, 26, 22, 18);
– Макарово.
Пителинский район (с 9.00 до 17.00)
– Высокие Поляны (улицы Центральная, Тюлина, Тюлиной, Заречная, Школьная);
– Большие Прудищи (улицы Садовая, Ветеранов).
Спасский район (с 9.00 до 17.00)
– Федосеева Пустынь.
Шиловский район (с 9.00 до 17.00)
– Шилово;
– Красный Холм;
– Чембар;
– Борок;
– Прибрежный;
– Мосолово (улица Совхозная);
– Фролово (улицы Евпатия Коловрата (здесь свет отключат в час дня), Исаева и Центральная).
Сапожковский район (с 9.00 до 17.00)
– Михеи;
– Красный Угол (улица Северная);
– Марфинка;
– Кривель (улица Центральная);
– Васильевка (улица Центральная);
– Дмитриевка (улица Центральная);
– Березовка (улицы Береговая и Заречная);
– Екатериновка (улица Центральная);
– Соща (улица Лесная);
– Грачевка.
Пронский район
– Петровка (улица Центральная);
– Роскино (Звезда, улица Центральная).
Чучковский район (с 9.30 до 17.00)
– Шеметово;
– Калиновка;
– Пертово.
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ИСТОЧНИК KP.RU