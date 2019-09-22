2019-09-22T16:06:27+03:00
Общество

В понедельник в Рязанской области вновь будет по-осеннему холодно

Дожди тем временем пошли на спад, град не обещают вовсе
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 23 сентября.

В понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью небольшие осадки, днем дождь ожидается тоже небольшой и лишь местами.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при усилении его порывы достигнут 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью -1...+4°С, на почве местами заморозки. Днем же столбики термометров поднимутся до +5...+10°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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