В понедельник в Рязанской области вновь будет по-осеннему холодно
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 23 сентября.
В понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью небольшие осадки, днем дождь ожидается тоже небольшой и лишь местами.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при усилении его порывы достигнут 12-17 м/с.
Температура воздуха по области ночью -1...+4°С, на почве местами заморозки. Днем же столбики термометров поднимутся до +5...+10°С.
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ИСТОЧНИК KP.RU