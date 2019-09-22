Рязанцы раскритиковали новую лестницу у стадиона «Спартак»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-22T14:50:44+03:00

По мнению горожан, она не соответствует ни эстетическим требованиям, ни требованиям безопасности

Изменить размер текста: A A

Еще в начале недели в Рязани отремонтировали лестницу у стадиона «Спартак». Однако горожане не оценили этот «подарок». Нет, конечно, хорошо, что власти взялись за реконструкцию, просто результат получился довольно удручающим.

Новая лестница не повторяет задумку советских архитекторов, и находится в дисгармонии с сохранившейся (разваливающейся) входной группой стадиона. А ведь в какой-то степени – это тоже памятник истории и культуры, пусть и не оформленный документально.

Но самое неприятно, что ступеньки сделаны под наклоном – зимой они обледенеют, и будут представлять реальную опасность для жителей города. Также рязанцы отмечают, что качество работ каждой отдельной ступени оставляет желать лучшего – они кривые и волнообразные.

Даже в сухую погоду неровности лестницы представляют опасность.Фото: Павел АВЕРИН

Старая лестница была одним из мест для фотосессий.Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU