2019-09-22T14:50:44+03:00
Общество

Рязанцы раскритиковали новую лестницу у стадиона «Спартак»

По мнению горожан, она не соответствует ни эстетическим требованиям, ни требованиям безопасности
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Рязанцы не оценили "подарок".Рязанцы не оценили "подарок".Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Еще в начале недели в Рязани отремонтировали лестницу у стадиона «Спартак». Однако горожане не оценили этот «подарок». Нет, конечно, хорошо, что власти взялись за реконструкцию, просто результат получился довольно удручающим.

Новая лестница не повторяет задумку советских архитекторов, и находится в дисгармонии с сохранившейся (разваливающейся) входной группой стадиона. А ведь в какой-то степени – это тоже памятник истории и культуры, пусть и не оформленный документально.

Но самое неприятно, что ступеньки сделаны под наклоном – зимой они обледенеют, и будут представлять реальную опасность для жителей города. Также рязанцы отмечают, что качество работ каждой отдельной ступени оставляет желать лучшего – они кривые и волнообразные.

Даже в сухую погоду неровности лестницы представляют опасность. Фото: Павел АВЕРИН

Даже в сухую погоду неровности лестницы представляют опасность.Фото: Павел АВЕРИН

Старая лестница была одним из мест для фотосессий. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Старая лестница была одним из мест для фотосессий.Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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