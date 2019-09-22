В воскресенье днем Рязань накрыл град
Около 13.10 в воскресенье, 22 сентября, центр Рязани накрыл настоящий град. Вкупе с сильным дождем он продолжался порядка 10 минут, так что тротуары и дороги оказались покрыты ровным слоем градин диаметром не менее 5 мм.
Выглянув в окно можно было подумать, что пошел снег, однако грохот от градин эту версию тут же отмел. Фото: Александр Ефанов.
Напомним, накануне синоптики предупреждали о ненастье – прогнозировали сильный дождь, местами мокрый снег и порывистый ветер. Прогноз, как видим, почти сбылся.
Что касается ближайших дней, то предварительно метеорологи обещают в ночь на понедельник те же дождь и мокрый снег. Позже осадки должны прекратиться.
Учитывая, что температура пока плюсовая, градины тут же начали стремительно таять. Фото: Александр Ефанов.
Первая в наступающем сезоне тренировка зимы. Фото: Александр Ефанов.
Тут же выглянувшее солнце шансов градинам не оставило вовсе. Фото: Александр Ефанов.
Максимальный размер градин достигал и 7 мм.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ
На Рязань обрушился град.
ИСТОЧНИК KP.RU