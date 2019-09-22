В воскресенье днем Рязань накрыл град

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-22T14:12:15+03:00

Град покрыл все ровным слоем буквально за считанные минуты. Фото: Александр Ефанов.

Он покрыл практически все поверхности, но тут же начал стремительно таять - фоторепортаж, видео

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Около 13.10 в воскресенье, 22 сентября, центр Рязани накрыл настоящий град. Вкупе с сильным дождем он продолжался порядка 10 минут, так что тротуары и дороги оказались покрыты ровным слоем градин диаметром не менее 5 мм.

Выглянув в окно можно было подумать, что пошел снег, однако грохот от градин эту версию тут же отмел. Фото: Александр Ефанов.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о ненастье – прогнозировали сильный дождь, местами мокрый снег и порывистый ветер. Прогноз, как видим, почти сбылся.

Что касается ближайших дней, то предварительно метеорологи обещают в ночь на понедельник те же дождь и мокрый снег. Позже осадки должны прекратиться.

Учитывая, что температура пока плюсовая, градины тут же начали стремительно таять. Фото: Александр Ефанов.

Первая в наступающем сезоне тренировка зимы. Фото: Александр Ефанов.

Тут же выглянувшее солнце шансов градинам не оставило вовсе. Фото: Александр Ефанов.

Максимальный размер градин достигал и 7 мм.Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733529" frameborder="0"></iframe> На Рязань обрушился град.

ИСТОЧНИК KP.RU