В Рязанской области уже неделю ищут пропавшую девушку
В воскресенье, 22 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Солотче пропала 14-летняя Светлана Хохлачева. О том, где девушка, неизвестно с прошлого понедельника.
Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, волосы темные, стрижка каре, глаза темно-карие.
Была одета в темно-синюю ветровку, светло-коричневую толстовку с капюшоном и золотыми буквами, брюки цвета хаки и розовые кроссовки. С собой темный рюкзак.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Светланы Хохлачевой, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ОБНОВЛЕНИЕ: Светлана нашлась.
В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку
ИСТОЧНИК KP.RU