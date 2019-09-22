2019-09-22T17:04:37+03:00
Происшествия

В Рязанской области уже неделю ищут пропавшую девушку

Светлана исчезла еще 16 сентября
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В воскресенье, 22 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Солотче пропала 14-летняя Светлана Хохлачева. О том, где девушка, неизвестно с прошлого понедельника.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, волосы темные, стрижка каре, глаза темно-карие.

Была одета в темно-синюю ветровку, светло-коричневую толстовку с капюшоном и золотыми буквами, брюки цвета хаки и розовые кроссовки. С собой темный рюкзак.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Светланы Хохлачевой, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ОБНОВЛЕНИЕ: Светлана нашлась.

В Рязанской области нашли в третий раз пропавшую девушку

ИСТОЧНИК KP.RU

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