В центре поселка Пителино столкнулись Priora и ВАЗ-2114
Днем в субботу, 21 сентября, в центре рабочего поселка Пителино произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась около полудня.
На улице райцентра столкнулись LADA Priora и ВАЗ-2114. По словам очевидцев одна машина не пропустила другую – причем ехавшую на большой скорости.
Кто виноват в этой аварии будут разбираться инспекторы ГИБДД, пока же одного из водителей, управлявшего «четырнадцатой», с травмами отвезли в больницу.
Фото: Издательство «Пресса».
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ИСТОЧНИК KP.RU