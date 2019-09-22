2019-09-22T11:01:29+03:00
Происшествия

В центре поселка Пителино столкнулись Priora и ВАЗ-2114

Один водитель госпитализирован
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Днем в субботу, 21 сентября, в центре рабочего поселка Пителино произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса». Авария случилась около полудня.

На улице райцентра столкнулись LADA Priora и ВАЗ-2114. По словам очевидцев одна машина не пропустила другую – причем ехавшую на большой скорости.

Кто виноват в этой аварии будут разбираться инспекторы ГИБДД, пока же одного из водителей, управлявшего «четырнадцатой», с травмами отвезли в больницу.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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