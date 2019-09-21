Сорокина поручила демонтировать небезопасную детскую площадку

СЕГОДНЯ 20:20 2019-09-21T20:20:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает работать по выходным. Так, 21 сентября, чиновница побывала на нескольких улицах города и проверила, как идут работы по ремонту дворов.

В частности, на улице Стройкова рязанцы пожаловались Сорокиной на плохое состояние детских игровых площадок, многие элементы которых пришли в негодность. Глава администрации тут же поручила управляющей компании демонтировать небезопасные для детей объекты.

Кроме того, рядом с домом №11 по улице Стройкова находится заброшенное сооружение, и кто его собственник, пока неизвестно.

— Нужно обязательно найти собственника этого участка, чтобы он привел эту территорию в надлежащее состояние, — распорядилась глава администрации. — Если собственника сооружения не получится найти, демонтаж нужно произвести в судебном порядке.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Мэр Рязани Сорокина пообещала губернатору завести аккаунт в соцсетях

Глава городской администрации встретилась с Николаем Любимовым (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU