Сорокина поручила демонтировать небезопасную детскую площадку
Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает работать по выходным. Так, 21 сентября, чиновница побывала на нескольких улицах города и проверила, как идут работы по ремонту дворов.
В частности, на улице Стройкова рязанцы пожаловались Сорокиной на плохое состояние детских игровых площадок, многие элементы которых пришли в негодность. Глава администрации тут же поручила управляющей компании демонтировать небезопасные для детей объекты.
Кроме того, рядом с домом №11 по улице Стройкова находится заброшенное сооружение, и кто его собственник, пока неизвестно.
— Нужно обязательно найти собственника этого участка, чтобы он привел эту территорию в надлежащее состояние, — распорядилась глава администрации. — Если собственника сооружения не получится найти, демонтаж нужно произвести в судебном порядке.
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ИСТОЧНИК KP.RU