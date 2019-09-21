2019-09-21T20:20:21+03:00
Общество

Сорокина поручила демонтировать небезопасную детскую площадку

Глава администрация Рязани пообщалась с жителями улицы Стройкова
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Глава администрации Рязани Елена Сорокина продолжает работать по выходным. Так, 21 сентября, чиновница побывала на нескольких улицах города и проверила, как идут работы по ремонту дворов.

В частности, на улице Стройкова рязанцы пожаловались Сорокиной на плохое состояние детских игровых площадок, многие элементы которых пришли в негодность. Глава администрации тут же поручила управляющей компании демонтировать небезопасные для детей объекты.

Кроме того, рядом с домом №11 по улице Стройкова находится заброшенное сооружение, и кто его собственник, пока неизвестно.

— Нужно обязательно найти собственника этого участка, чтобы он привел эту территорию в надлежащее состояние, — распорядилась глава администрации. — Если собственника сооружения не получится найти, демонтаж нужно произвести в судебном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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