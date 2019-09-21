В воскресенье в Рязани ожидаются мокрый снег и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-21T17:32:56+03:00

Региональное управление МЧС опубликовало метеопредпреждение, а энергетики и усилили контроль за электросетевыми объектами

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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22 сентября в связи с перемещением активного скандинавского циклона на территории Рязанской области ожидаются сильный дождь и мокрый снег. О непогоде информирует региональное управление МЧС.

Кроме того, ночью возможны порывы до 17 м/с, воскресным утром и днем порывы будут достигать 24 метров в секунду.

Как сообщили «Комсомолке» в Рязаньэнерго, энергетики «Россети Центр и Приволжье» уже готовы к ухудшению погоды. В настоящее время на все энергообъектах проходят предупреждающие мероприятия, усилен контроль за электросетевой инфраструктурой. Бригады специалистов готовы оперативно выдвинуться для проведения аварийно-восстановительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU